Settima Sagra Del PEPERONCINO Ribelle al CSOA Forte Prenestino

–Con Rocco nel cuore–

Torna, come sempre nell’ultima domenica di Settembre la SAGRA DEL PEPERONCINO RE-BELDE, giunta ormai alla sua settima edizione.

Dalla mattina alla sera per ridere, ballare e ascoltare le voci del Messico ribelle a sostegno dei pro-getti de La Pirata.

La Pirata è una piattaforma di solidarietà internazionale, dal basso, autogestita e non sovvenzionata da istituzioni governative o di partito.

Proviamo a riassumere: peperoncini di ogni genere e produttori, cibo per tutta la giornata, musica con tanti gruppi dal vivo e dj set, serigrafie, arti grafiche,mostre fotografiche, libri, artisti e artiste dall’Italia, dall’America Latina e dal Mondo.. Ancora, piñatas e giochi per bambini e bambine, con-test di cumbia, la storica gara a premi dove si affrontano i/le discepoli/e del Peperoncino in una sfida alle barriere del reale e del piccante, e tante altre sorprese …

– Gara di Cumbia e Piccante

– Mercatino del Peperoncino

– Mostra fotografica “Donde Esta la frontera?” Comparte e Autoproduzioni

– pignatta per bambin* –

– materiale informativo dal messico ribelle

MUSICA DAL VIVO CON

– Che Sudaka (Arg- Col)

– Los 3 Saltos

– Alfredo El Bachatero

– La Curandera & mainor dj

– Franiko Calavera

– La Reina del fomento

– Radio torre Crew

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luo-go di socialità, incontro,

divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi.

Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui

uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa. E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita

autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e va-riegata, di chiunque

combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali.

Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.