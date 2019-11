Si balla la discomusic \'70!

Un viaggio a ritroso nel tempo, verso i mitici anni 70’, verso una delle epoche d’oro della musica che ben prima della nascita delle discoteche ha fatto ballare il mondo intero.

Gli Street Dance partono da qui, con l’intento di riprodurre il suono di un’epoca che ha lasciato una traccia indelebile nella storia e che ha prodotto un sound irripetibile, unico e ricco di fascino.

Impossibile non farsi contagiare dal ritmo, dall’energia, dalle note di grandi artisti come gli CHIC, Earth Wind & Fire, Gloria Gaynor, Diana Ross, Donna Summer, Blondie, e molti altri. Impossibile non farsi prendere dal ritmo incalzante, dai giri dai potenti giri di basso che hanno fatto ballare intere generazioni.

Un viaggio a ritroso nel tempo, verso i mitici anni 70’, verso una delle epoche d’oro della musica che ben prima della nascita delle discoteche ha fatto ballare il mondo intero. Gli Street Dance partono da qui, con l’intento di riprodurre il suono di un’epoca che ha lasciato una traccia indelebile nella storia e che ha prodotto un sound irripetibile, unico e ricco di fascino.

Impossibile non farsi contagiare dal ritmo, dall’energia, dalle note di grandi artisti come gli CHIC, Earth Wind & Fire, Gloria Gaynor, Diana Ross, Donna Summer, Blondie, e molti altri. Impossibile non farsi prendere dal ritmo incalzante, dai giri dai potenti giri di basso che hanno fatto ballare intere generazioni.

Grazie all’energia della vocalist Loredana Perugini, grazie al potente groove del bassista Carlo Cammarella, al quale si aggiunge il sound ricercato del chitarrista Alberto Sorrentino e il ritmo impeccabile di Simone Bisceglie i più grandi successi della dance degli anni ’70 torneranno in vita con tutta l’energia che nel corso del tempo li ha caratterizzati. Brani indimenticabili che hanno fatto emozionare, ballare e cantare vecchie e nuove generazioni!