Silvia Manco \"Hip!\" #inspirationalwomen

Silvia Manco Hip! Trio

The Blossom Dearie Songbook

Silvia Manco presenta un progetto dedicato a Blossom Dearie, pianista e vocalist dalla personalità artistica originalissima seppure nel solco della grande tradizione del piano/vocal trio che risale a Nat King Cole e Shirley Horn: Silvia rende così omaggio ad un’artista di culto tutta da riscoprire, raccogliendone l’eredità e facendo suo, con un tocco di contemporaneità, un ricercato repertorio tratto dal Songbook americano e non solo.

Blossom Dearie, molto amata dal pubblico europeo, e francese in particolare, trova oggi in Enrico Rava uno dei suoi maggiori estimatori così come risulta evidente dalle liner notes contenute nel disco Hip! The Blossom Dearie Songbook ( Jando Music/Parco della Musica Records) registrato da Silvia con il suo trio americano (Dezron Douglas al contrabbasso e Jerome Jennings alla batteria) con la partecipazione di Enrico Rava stesso e Max Ionata.

In occasione del concerto all’ Elegance Café venerdì 13 marzo, all’interno di una rassegna tutta dedicata alle musiciste leader dei propri gruppi, il trio vedrà Francesco Puglisi al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria

Liner Notes:

“Noi che abbiamo la fortuna di amare Blossom Dearie, che conosciamo tutti suoi dischi, che non possiamo fare a meno di quella sua voce così esile ma allo stesso tempo così intensa ed emozionante e di quel suo modo essenziale (le note necessarie) di suonare il piano.

Non siamo moltissimi. Blossom (ebbene sì, é il suo vero nome) era , come si dice, una “musician’s musician”. Quasi per iniziati. E mi dispiace per quello che si perdono gli altri.

Quando ci si incontra tra “Blossomdipendenti” scatta immediatamente una fortissima corrente di simpatia con il piacere di condividere qualcosa di molto speciale. E’ quello che è successo a me quando ho conosciuto Silvia, e quando mi ha parlato di questo suo progetto e mi ha chiesto di partecipare, non ho potuto fare a meno di accettare con gioia questo regalo”. (Enrico Rava)

Silvia Manco, piano e voce

Francesco Puglisi, contrabbasso

Marco Valeri, batteria