Soul Shakers: Pizzi, Carucci, Puglisi in concerto al Charity Café

Giovedì 3 ottobre appuntamento presso il Charity cafè di via Panisperna con la rassegna Jazz Voice che ogni settimana ospita le voci più interessanti del panorama capitolino.

Questa volta a salire sul palco del club del Rione Monti sarà il trio Soul Shakers composto dalla vocalist Piera Pizzi, Ettore Carucci al pianoforte e Francesco Puglisi al contrabbasso. La band, composta da musicisti assai attivi nella scena live, propone nella propria versione, un avvincente mix di brani che spaziano tra i successi del soul, blues e jazz.

Bellissime e accattivanti melodie tra le quali spiccano brani quali People get ready, Hit the road jack, Lulkaby of Birdland, Skylark, Love me like a man, Waters of March eccetera.

Line-up

Piera Pizzi, voce

Ettore Carucci, piano

Francesco Puglisi, contrabbasso

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881