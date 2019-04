Soulpeanuts in concerto al Cotton Club

Gli anni migliori della musica pop dicono, sicuramente i più divertenti…si perché nascevano i primi video clip più elaborati, e i programmi dedicati, come non ricordare DJ Television con Cecchetto a presentare e poi Jovanotti e Fiorello agli albori della loro carriera. Soulpeanuts ci riporteranno indietro nel tempo con brani di autori come gli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Stevie Wonder, Anita Baker, Ashford & Simpson, George Benson, Stephanie Mills , Maxwell. 10 elementi con una sezione fiati, duo vocalist, e la ritmica.

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 22:30

Ingresso 10 €

Line-up

Riccardo Rinaudo, Voce

Mimma Pisto, Voce

Alex Patti, Basso

Alfredo Bochicchio, Chitarra

Saverio Garipoli, Tastiere

Michael Coal, Batteria

Massimo Pirone, Trombone

Mario Caporilli, Tromba

Olimpio Riccardi, Sax

Simone “Federicuccio” Talone, Percussioni