Specchi Incisi - opere di Ivano D\'Annibale - mostra personale

Il percorso espositivo si snoda all’aperto, nella cornice del suggestivo Parco Cristallo, attraverso una serie di opere realizzate tramite la tecnica dell’incisione su specchio a mano libera, un’originale forma espressiva che l’artista Ivano D’Annibale definisce come un’esperienza di “ricerca e meditazione, disciplina spirituale e impegno fisico”.

“L’incisione a mano libera, con punta diamantata – afferma l’artista – non consente correzioni, si può solo ricominciare daccapo. E dopo tutto il lavoro fatto per completare il processo, l’opera si riduce ad un’eccitante sfida con lo specchio […]. La qualità del risultato è una sentenza senza appello, un lavoro di consapevolezza continuo e instancabile”.

Ad accogliere i visitatori in esposizione, le opere della serie “Icone”, raffiguranti personalità celebri del mondo della cultura e della scienza e due opere della serie “Pitture”, un omaggio a grandi pittori, reinterpretando con l’incisione dello specchio, l’intensità e l’emozione dei loro quadri.

Il nucleo centrale dell’esposizione è composto dai “Planetari” e dagli “Elementi”. Le serie, osserva l’artista, “nascono dall’intenzione di creare uno strumento potente che catalizzi, attraverso immagini e simboli, le energie archetipiche dei pianeti e delle forze della natura, da cui trae origine ogni sostanza.

Il progetto, iniziato nel 2013, unisce in chiave moderna, l’aspetto simbolico, mitologico e archetipico”.

Ad arricchire il percorso espositivo i suggestivi lavori dedicati agli “Animali di potere”. Ogni animale racchiude in sé una saggezza, possiede delle capacità uniche da apprezzare. Possono perciò rivelarsi buoni insegnanti se sappiamo vedere le motivazioni dietro i loro comportamenti. Entrare in contatto con l’animale di potere significa radicarsi alla terra, ricollegarsi con Madre Natura.