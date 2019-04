“Stabat Mater” di Giovan Battista Pergolesi con la Roma Youth String Orchestra

Nuovo concerto della stagione itinerante che ha visto in questo 2019 esibirsi la Roma Youth String Orchestra con cadenza mensile in diversi luoghi di Roma: dopo la biblioteca Tullio De Mauro e la Chiesa di S.Saba, il 23 e il 24 aprile sarà la volta delle Chiese di S.Angela Merici, al quartiere Nomentano, e della centralissima S.Maria della Vittoria, gioiello barocco sede della celebre “Estasi di Santa Teresa” del Bernini, capolavoro visitato da turisti di tutto il mondo.

In programma l’esecuzione integrale dello “Stabat Mater” di Pergolesi, già applaudito a Massa Martana, in Umbria, nello scorso luglio, a conclusione della Master Class sul musicista del ‘700 curata dal Maestro Alberto Vitolo, direttore e concertatore di quest’orchestra giovanile da camera d’archi attiva ormai da tre anni a Roma e nel resto d’Italia.

Canteranno lo “Stabat Mater”, accompagnate dalla Roma Youth String Orchestra, il soprano Roberta De Nicola ed il contralto Tiziana Pizzi, esperte artiste provenienti dal coro dell’Accademia di Santa Cecilia.

Per restare in tema con il periodo di Pasqua e della Passione di Cristo, i giovani musicisti dell’orchestra, tutti studenti tra i 13 e i 18 anni in Conservatori e scuole di musica equiparate, eseguiranno nel corso del concerto anche la Sinfonia al Santo Sepolcro RV169 per archi e organo di Vivaldi.

Martedì 23 aprile, S.Angela Merici, Via Sant’Angela Merici 57, Roma, ore 19,00

Mercoledì 24 aprile, S.Maria della Vittoria, Via XX settembre 17, ore 19,15

Ingresso libero

Per informazioni: tel. 329-4412762 www.iolm.it, info@iolm.it