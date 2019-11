La Galleria Art G.A.P., dal 16 al 22 novembre 2019, è lieta di accogliere la mostra personale, Stagioni, di Massimo Fiocco, a cura di Gianluca Tedaldi.

In questa esposizione – la seconda che nel 2019 viene ospitata da ArtGAP – Massimo Fiocco prosegue nel suo intento di avvicinare il pubblico ad una particolare proposta pittorica nella quale il colore rivesta un ruolo primario.

Questa volta, la sua pittura ha un tema di aggregazione, le sue stagioni, ma, in realtà, il criterio di scelta delle opere è stato, anzitutto, quello della qualità.

Il tema delle stagioni offre lo spunto ad una quantità di variazioni, sempre intensamente cromatiche: dalla Primavera (Paesaggio con nuvola bianca ma anche I grigi del mattino) all’Estate ( Agosto a Caivano, Fluxuria e il Paesaggio ad Oriente) la gamma della tavolozza si esprime in forma brillante; più profondità hanno le tinte di fine anno (Il Pollino, I campi in Autunno) soprattutto entrando nella stagione invernale come in Soliloquio e Un ritorno.

La mostra, presentata da Gianluca Tedaldi, sarà visitabile dal 16 al 22 novembre 2019 in Via S. Francesco a Ripa 105/a dalle 15.30 alle 19.30 (salvo il giovedì e la domenica).

Inaugurazione sabato 16 alle ore 18.00, con un piccolo rinfresco.

Catalogo gratuito in Galleria.

Tipologia: mostra personale

Genere: arte contemporanea

Artista: Massimo Fiocco

A cura di: Gianluca Tedaldi

Enti promotori: Art G.A.P.

Sede: Art G.A.P. Gallery, Contemporary & Modern Art

Indirizzo: Via San Francesco a Ripa, 105/a, 00152, Roma

Periodo esposizione: 16 – 22 novembre 2019

Orari: lun.– sab. dalle 16:00 alle 19:00 / giovedì e domenica chiuso

Vernissage: 16 novembre 2019, ore 18.00.