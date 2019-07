Stefania Patané New Focus in concerto a Village Celimontana

“NEW FOCUS” è un lavoro musicale ricco di composizioni inedite, in cui Stefania Patanè, musicista eclettica di origine catanese, racconta se stessa e la sua terra attraverso le molteplici influenze del suo percorso artistico.

Musiche intrise di ritmi e melodie mediterranee si fondono con armonie e groove di importazione afroamericana: un originale “cross-over” tra il jazz contemporaneo, world music, tradizione siciliana e song writing.

I brani così concepiti sono espressione di un moto creativo intenso ed autentico, che attraversa il “profondo Sud” geografico ed interiore, in un mix di lingue siciliana, italiana ed inglese, intrecciate alla vocalità strumentale della cantautrice siciliana.

Al fianco di Stefania Patanè, due musicisti di grande levatura artistica, con cui la vocalist condivide una sincera amicizia: Seby Burgio e Francesco de Rubeis, che con la loro sensibilità musicale contribuiscono in modo essenziale a plasmare l’identità sonora del gruppo. E’ in preparazione un lavoro discografico di New Focus, di prossima pubblicazione.

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE – JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Line-up

Stefania Patanè, voce

Seby Burgio, piano, keyboards

Enrico Bracco, chitarra

Francesco De Rubeis, batteria e percussioni

