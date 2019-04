\"Sto a Tremila\" il nuovo spettacolo comico di Claudio Sciara

Di ritorno da due importanti successi fuori regione, torna ad esibirsi a Roma il comico e cabarettista Claudio Sciara, con lo spettacolo “STO A TREMILA”, che andrà in scena sabato 13 aprile alle ore 21 e domenica 14 aprile alle ore 17.30 presso l’Accento Teatro di Roma, nel quartiere Testaccio.

45 anni, nato a Frascati e cresciuto a Ciampino, alle porte di Roma, Claudio è un personaggio flemmatico, con una comicità molto originale, fatta di battute esilaranti e di pause e sorrisi che coinvolgono il pubblico.

Comico da poco tempo, poco più di sei anni, Claudio ha una ventennale esperienza come artista di piano bar nei locali, villaggi turistici, grandi hotel e navi da crociera, finché un giorno non ha deciso di fare il comico quando ha notato che ai suoi spettacoli il pubblico anziché cantare si metteva a ridere.

Ha iniziato calcando il palco del “Makkekomiko”, laboratorio di scrittura comica per professionisti nato quattordici anni fa dalla mente di Alessandro Mago Mancini a Roma, e vincendo alla prima partecipazione nel 2016 all’annuale “Festival della Comicità”.

Affermazione che lo ha lanciato nel campo della comicità nazionale, consacrata con le vittorie al Festival “Cabaret Amore mio” di Grottammare del 2018, 34esima edizione del più antico festival di comicità italiana per emergenti, e successivamente con il premio “Alberto Sordi” vinto al “Faenza Cabaret” edizione 2019 ed il più recente premio “Alex Baroni” conseguito al Festival dell’Adriatico 2019 tenutosi a Offida.

Nel corso di questo breve ma intenso inizio di carriera da comico – con alcune apparizioni televisive nel corso della trasmissione “SCQR (Sono Comici Questi Romani)” ed “eccezionale veramente” condotta da Gabriele Cirilli e Diego Abatantuono su La7 – gli amici ed il pubblico gli hanno dato anche diversi soprannomi: uno è quello di “sottomarino”, come lui stesso racconta in una simpatica gag in cui parla con gli amici convinto che lo chiamassero così perché fosse un eccellente nuotatore, mentre scopre che il motivo era “che era di Ciampino”; il secondo, sempre scelto dagli amici è “er frutta”, perché stava sempre “alla frutta”, ed il terzo, come indicato da una spettatrice è “er pausa”, a sottolineare una delle principali caratteristiche sul palcoscenico.

Claudio, che nel 2018 è entrato anche a far parte del cast dello storico locale “Puff” degli eredi di Lando Fiorini, ha deciso ora di “tornare a casa” con le due serate del 13 e 14 in cui proporrà i suoi monologhi, tratti da scene di vita reale, insieme ad alcune delle più esilaranti battute.