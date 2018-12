Strevie\'s Blend: blues night al Charity Café

Stevie’s Blend è un progetto musicale ideato dal chitarrista Stefano De Angelis, per unire musicisti con la stessa passione per il Blues. “BLEND” infatti significa “MISCELA”ed è proprio questo lo spirito della band, un trio di base attorno al quale gravita una serie di ospiti musicisti. Attualmente hanno partecipato alla realizzazione del primo lavoro in studio in fase di completamento (dieci brani di blues originale) Claudio Maffei, Stefano Malatesta, Luca Morisco, Andrea Di Persio e Luigi Onorati alla voce, Claudio Martinez all’armonica e Luciano Gargiulo al piano/ Hammond.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-Up

Stefano De Angelis, Chitarra

Michael Brill, Voce & Basso

Piero E. Pierantozzi, Batteria