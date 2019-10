SukaCrew Circus Party

Dopo numerosi anni passati sulle strade italiane,la NOSYSTEM Family, la COMPAGNIA CIRKULEZ, i TRACKERZ accolti dal FORTE PRENESTINO, vi offriranno un viaggio fuori dal tempo.

– Spettacoli e Introduzione Al Circo – – Fire Show – Hip Hop –

– Dj’s & Livesets –

DURANTE LA GIORNATA:

-14:00 apertura delle porte

-14:30/15:30 Corso di circo 3-6 anni

-15:30/16:00 spettacolo di magia MARCEL BOUFFARD

-16:00/17:00 corso di circo 7-11 anni

-17:00/17:40 spettacolo di circo CIRCUS FOLLIES

-17:45/19:00 corso di circo 12 anni/adulti

I corsi di circo vi saranno offerti dalla Compagnia CIRKULEZ e da PALESTRA DEL FORTE.

Per prenotarsi scrivere a: “Pallestra@forteprenestino.net”

Tutta la giornata potrete approfittare di diverse animazioni: make up, sculture di palloncini,deambulazione della “No system family and friends” il tutto al ritmo di world tropical e gypsy balkan by DJ AL-JIVE MESTIZO.

Troverete anche: stands e work shops di serigrafia, vendita di vinili e abbigliamento, e un punto informazioni sui progetti: Cambogia by “Suka crew” e Circo by “Cie Cirkulez”.

DURANTE LA SERATA:

A partire dalle 19:00 APERITIVO SONORO: Un menu Bretone a base di crepes salate e dolci vi sarà proposto da “Suka crew”

-19:00 DJ GONG (Officina Barabana)

-20:30/21:00 spettacolo aereo “El Delirio della Pantofola” (Cie Cirkulez)

-21:00/22:00 COUS R2R (Hip Hop live dalla Francia)

https://www.youtube.com/user/cousrdkb

22:00/4:00 Apertura del tunnel per una notte di rave underground con:

DJ FLEIX (Drop’in caravan)



FROST (Liveset/Trackerz)



BRONSTACH (Trackerz)



LOGIC L.F.O. (Liveset/Cochon Gravos)



ED VEG (Liveset/No System)



Fire show PYROMAD (Cie Cirkulez)

Visual by VIDEOBOYX (Drop’in caravan)

Light-Show by NO SYSTEM

Magik show by MARCEL BOUFFARD

Sospensioni by BLOODY CIRCUS

Accorrete numerosi per approfittare di queste rare occasioni di libertà arte ed autogestione.

UNERGROUND FOR RAVER

La storia comincia da due amici partiti per il Cambogia ad aprire un bar su una barca.

Velocemente si integrano nel territorio locale e ci rendono partecipi del loro entusiasmo.

Suka crew e un gruppo di amici, composto da adulti e bambini.

Questo progetto rappresenta per noi anche la possibilita’ di trasmettere ai nostri figli i valori del viaggio, della solidarieta e della condivisione.

Tra le passioni e i saperi del gruppo ci sono :

– la musica elettronica

-il circo

– l’utilizzo e l’ installazione di sistemi alternativi di carburante (sistema idrogeno, carburante vegetale)

– recupero e reciclo di materie

– meccanica

– lavorazione del ferro (saldatura)

Sotto forma di atelier ci piacerebbe apportare e scambiare i nostri saperi e per poter realizzare cio’ necessitiamo di materiale.

Ecco perche’ l’organizzazione di serate puntuali come questa del CSOA Forte Prenestino.

Incontrarci, condividere esperienze e passioni e grazie alla partecipazione di tutti voi raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del “progetto cambogia”

Perché la scelta del CSOA Forte Prenestino ?

Perché questo luogo rappresenta per noi un punto di referenza nella cultura alternativa italiana.

C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti

Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un’organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un’etica condivisa. E’ per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un’altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.