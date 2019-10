Super Motor Oil in concerto al Charity Café

Sabato 2 novembre il blues è ancora una volta il protagonista al Charity Café con Super Motor Oil, progetto del cantante e chitarrista Alex Orelli. Quest’ultimo si trasferisce in Irlanda circa quattro anni fa circa, dove è protagonista in numerosi concerti tra Cork e Dublino e dove partecipa anche a numerosi blues festival e jazz festival, compreso il Rory Gallagher Memory.

Di rilievo anche il tour irlandese con uno dei maggiori e famosi armonicisti e cantanti blues del mondo, SUGAR RAY NORCIA, musicista americano di Boston, famoso anche per le numerose presenze nei più importanti dischi di RONNIE EARL famosissimo chitarrista blues di fama internazionale.

Partecipa al Pontinia Blues Festival 2011 con JUNIOR WATSON West Coast Legend, attualmente una vera icona della chitarra Swing californiana.

Il suo amore per la musica lo spinge oggi a suonare blues, funk, west coast, swing, R&B 50th style. Ha alle spalle due album, uno di brani originali, “I got mean things on my mind”, il secondo, un live con Sugar Ray Norcia, “Someday Someway”. Per questa serata Alex Orelli sarà accompagnato dalla sezione ritmica formata da Lorenzo Francocci alla batteria e Light Palone al basso e dal giovane talentuoso armonicista Blues Andrea Di Giuseppe.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Alex Orelli: chitarra e voce

Andrea Di Giuseppe: armonica

Light Palone: basso

Lorenzo Francocci: batteria