Martedì 16 aprile 2019, il Circolo letterario Bel-Amì organizza l’appuntamento speciale – del ciclo “Martedì prosaici” – “Come superare il blocco dello scrittore” con Francesca Andreini.

Vi è mai capitato di partire in quarta, avere l’idea giusta, i personaggi che saltano fuori dalle pagine, lo stile che si scrive da solo e poi… sentire che tutto finisce, di colpo? Oppure di non riuscire a scrivere niente, di non avere proprio un’idea per iniziare? O di averne troppe, di idee, e di non riuscire a sceglierne una? O di sentire che alcune parti “non tornano” ma non sapere perché…

Qualunque cosa vi sia successa, probabilmente già lo sapete; avete il blocco dello scrittore. Capita quasi a tutti, anche se in momenti diversi della scrittura e con modalità differenti.

Ogni tipo di blocco ha qualcosa in comune con gli altri: la sofferenza.

Fa sentire frustrati, incapaci, insoddisfatti. Eppure viene per una buona ragione: se ce lo avete, non scrivete a caso; volete scrivere qualcosa che sia bello per voi e per chi vi legge. Volete scrivere bene, e questo è molto positivo. Solo che, in certi momenti, questo intento positivo diventa soffocante, toglie energie, impedisce di andare avanti.

Con i video tutorials di “Come superare il blocco dello scrittore” farete un percorso che serve a recuperare questo intento positivo e a usarlo nel modo migliore Non si tratta solo di sbloccarsi, ma di dare forza e profondità alla vostra scrittura.

I video sono il frutto del percorso del laboratorio di narrativa del Circolo letterario Bel-Ami, tenuto da Francesca Andreini in svariati anni.

Martedi 16 aprile, vedremo in anteprima i primi video della serie, e potremo iniziare un’esperienza divertente e stimolante, che darà ispirazione, idee e voglia di ripartire a tutti.

Alla presentazione dei video seguirà un aperitivo.

Entrata gratuita.