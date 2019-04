Supplici 2.0 musiche originali Erika Zoi

Supplici 2.0 è un percorso. Un atto ancora in divenire. Come la realtà che stiamo attraversando. Un guado: è ancora possibile coltivare l’illusione di non prendere posizioni concrete? E a che prezzo?

Il re di Argo – come leggiamo nel dramma di Eschilo da cui il progetto trae ispirazione – è costretto ad affrontare un dilemma: accogliere o rifiutare chi ha attraversato il mare per salvarsi la vita? Le supplici non possono permettersi mezze misure, faccia a faccia con la più nitida delle verità: la fragilità umana. Lo stato di bisogno estremo gli conferisce una dimensione titanica: non possono fermarsi davanti a niente.

Non si fermeranno.

Ma in verità nessuno può stare fermo. Tutti si muovono. Tutti cercano di migliorare la propria posizione. O almeno di conservare quella che hanno: le azioni che si producono sono parola, rumore, fuga, ripetizione, assurdità, canto.

La musica è il rumore dei passi di chi fugge, il pensiero e le parole di chi si sente minacciato, l’incubo di chi cerca salvezza e la speranza di chi crede di averla trovata.

La corrispondenza che questa materia mitologica e drammaturgica trova nelle cronache quotidiane non potrebbe essere più evidente. E dunque al pubblico chiediamo di unirsi a noi, per attraversare insieme le vicende drammatiche che partono dal mito e approdano alla cronaca, nella speranza di aprire un cammino che possa evitarci il pericolo più grave che corriamo realmente oggi: essere davvero persuasi che questa realtà non ci riguardi e che a risolvere quelli che rischiamo di considerare solo problemi debba pensarci qualcun altro.

***

Supplici 2.0 è un progetto dell' Associazione culturale "Ile Flottante", realizzato con la collaborazione dell' Università Roma Tre, cui partecipano interpreti professionisti e giovani under 30 che hanno frequentato un laboratorio finalizzato alla messa in scena

dello spettacolo.

