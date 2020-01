Sweet Georgia Brown in concerto al Charity Café

Giovedì 23 gennaio 2020 sul palco del Charity Café torna la rassegna jazz Voice con la band “Sweet Georgia Brown”. Passione e amore per il jazz di New Orleans contraddistinguono questa formazione. La Tradizione Dixieland, nel ventesimo secolo, fu il genere più brillante per tante bands, proprio quelle che diedero luce a interpreti come: Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Benny Goodman, Bix Beiderbecke, Cole Porter, tutte voci e maestri a cui questa band è plasmata.

Il Dixieland della Louisiana della band Sweet Georgia Brown, sarà interpretato dalla sensuale voce di Andrea Bruno, una voce nuova, una voce calda, dall’anima rara e antica. Per chiunque ami il dixie swing di New Orleans, una sobria ed elegante atmosfera.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Line-up

Andrea Bruno: voce

Lorenzo Soriano: tromba

Luca Costantini: chitarra