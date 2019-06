Swing Swing Swing a Village Celimontana: a seguire Botta Band in concerto

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema “SWING SWING SWING ! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Questa volta sarà il turno della scuola Feel That Swing.

A seguire il concerto della Botta Band: la formazione si presenta come una “Comune Musicale” creata e capitanata da Alberto Botta, il mitologico batterista di Renzo Arbore di “Quelli Della Notte” degli “Swing Maniacs” che si circonda dei migliori musicisti swing della capitale per serate all’insegna del jazz dello swing e del divertimento. Una Band che cerca soprattutto di ricreare l’atmosfera e lo spirito estroverso dell’epoca Swing con un repertorio non scontato che sconfina anche in altri generi musicali.

L’evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad, che si alterneranno durante la serata tra palco e consolle.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto della Botta Band ore 22:00

Djset Only Swing di Lalla Hop e Dj Arpad 23:00

Line-up Botta Band

Antonella Aprea, Voce

Carlo Ficini, Trombone E Voce

Giuseppe Ricciardo, Tenor Sax

Attilio Di Giovanni, Piano

Giulio Scarpato, Contrabbasso

Alberto Botta, Batteria