Swing Swing Swing a Village Celimontana: a seguire Jazz Vipers feat Lara Luppi

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema “SWING SWING SWING” organizzata da Lalla Hop & Dj Arpad! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Questa volta sarà il turno della scuola Swing Dream Factory.

A seguire il concerto dei Jazz Vipers feat. Lara Luppi, un trio “born to swing” formato dalla sezione ritmica solida e brillante con Giuseppe Talone al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria e diretto da Gino Cardamone, un vero specialista nell’uso della chitarra ritmica e del banjo nel jazz, in particolare degli stili del jazz tradizionale, del dixieland e dello swing.

Ospite della serata la cantante Lara Luppi, in Italia una vera icona dello swing dato il suo curriculum come leader di varie formazioni e collaborazioni illustri (Lino Patruno, Paolo Tomelleri Big Band…), sia come presentatrice e organizzatrice di eventi legati a questo mondo.

L’evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad, che si alterneranno durante la serata tra palco e consolle.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto Jazz Vipers feat. Lara Luppi ore 22:00

Djset Only Swing di Lalla Hop e Dj Arpad 23:00

Ingresso free