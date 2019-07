Swing Swing Swing a Village Celimontana: a seguire Michael Supnick Quartet in concerto

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema “SWING SWING SWING, organizzata da Lalla Hop & Dj Arpad! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Martedì 30 luglio sarà il turno della scuola Feel That Swing.

A seguire il concerto di Michael Supnick Quartet, trombettista e cantante di ritorno da Umbria Jazz dopo il trionfo durato ben undici giorni a Perugia con il suo progetto “Supnick Swing” che ha portato per la prima volta al festival non soltanto la musica swing con il ballo Lindy Hop integrato ma anche l’assoluta novità di ballo. Il quartetto, propone al Village Celimontana lo stesso tipo di atmosfera aggiungendo un tocco di jazz al concerto.

L’evento è in collaborazione con Lalla Hop e dj Arpad, che si alterneranno durante la serata tra palco e consolle.

Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto di Michael Supnick Quartet ore 22:00

Djset Only Swing di Lalla Hop e Dj Arpad 23:00

Ingresso free

Line-up

Michael Supnick, tromba e voce

Filippo Delogu, chitarra

Oscar Cherici, contrabbasso

Emanuele Zappia, Batteria