Swing Swing Swing a Village Celimontana: a seguire Paola Ronci & The Reefermen

Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema “SWING SWING SWING ! Spazio per i Lindy Hoppers e amanti del ballo Swing! Ogni settimana una lezione di ballo gratuita ad inizio serata per imparare i primi passi e ballare ritmo di Swing. Questa volta, martedì 13 agosto, sarà il turo della scuola Swing Cats.

A seguire il concerto di Paola Ronci & The Reefermen: un quartetto che suona il Jazz di New Orleans e il Blues classico, omaggiando artisti come Fats Waller, Bessie Smith, personalizzando con un sound unico per donare nuova linfa vitale ad un repertorio di per sé tradizionale.“

INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 – INIZIO CONCERTO

Selezioni musicali swing ore 20:00

Lezione di ballo gratuita per principianti ore 21:00

Concerto di Paola Ronci & The Reefermen ore 22:00

Djset Only Swing di Lalla Hop e Dj Arpad 23:00

Ingresso free

Line-up

Paola Ronci – voce

Gino Cardamone – chitarra e banjo

Giuseppe Talone – contrabbasso

Antonio Marianella – batteria e washboard