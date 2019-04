Tap Jam Roma + Flying Feet Trio live al Cotton Club

L’unico evento della Capitale dove puoi trovare musica dal vivo, ballerini di Tip Tap e di Swing, cocktail bar e ristorante, nella splendida cornice del Cotton Club Roma.

La Tap Jam è necessaria quanto lavorare la tecnica o la coreografia perché rientra nell’atto creativo di ogni ballerino/performer. È quello spazio del lasciarsi andare fondamentale per crescere a livello musicale e interpretativo.

Ormai diffusa in tutto il mondo, non c’è festival che non abbia lezioni di improvvisazione e serate dedicate alla Jam. E’ un momento di condivisione, di divertimento dove tutto il mondo swing scende in pista. Lindy Hoppers e Tappers insieme, a volte dando vita a vere fusioni.

Aperta a tutti gli appassionati del panorama swing, professionisti e non, vi aspettiamo per la nuova stagione 2018/2019. Iniziate a scaldare le vostre gambe e i vostri bei piedini…si riparte!!!!

Cotton Club

Via Bellinzona 2

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Dalle ore 19.00

Ingresso con consumazione € 10

Ingresso con consumazione e tapas € 12

Ore 19.00 – Apertura delle porte

Ore 20.00 – Lezione di Tap “Primi Passi”

Ore 21.00 – Concerto + Tap Jam + Social Lindy Hop

Dj Set Swing per Tappers & Lindy Hoppers prima e dopo il concerto a cura di Swing It

Line-up

Clara Simonoviez, Voce

Adriano Urso, Piano

Alberto Botta, Batteria