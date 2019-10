TEDCircles: arriva anche a Roma il TED che mette in circolo nuove idee | 24 ottobre – xister – Roma

The xister sessions 2020 – appuntamenti dedicati all’incontro tra creatività contemporanea e innovazione tecnologica – inaugurano una nuova stagione per xister, l’agenzia creativa digital del gruppo Reply, che recentemente ha cambiato la sua sede storica dal cuore di Trastevere al centro di Porta Portese.

Punto di riferimento della creatività nazionale, xister, fondata diciotto anni fa da Enzo Abbate, Riccardo Zamurri e Sarah Grimaldi, fonde tre nature, quella culturale strettamente connessa ai fenomeni emergenti, quella digitale da sempre motore di ogni suo progetto, quella aumentata grazie al gruppo Reply di cui fa parte.

Le xister sessions 2020 celebrano un nuovo inizio e raccolgono alcuni protagonisti del nostro tempo, tra sperimentatori, creativi, tech experts e artisti mescolandoli gli uni agli altri.

Lo spazio in Via Giovanni da Castel Bolognese diventa così una piazza aperta a tutti dove incontrarsi per riflettere sulle trasformazioni tecnologiche in atto, tra sfide e scommesse. Per il nuovo inizio si è deciso di affidarsi al Feng Shui, una prototecnologia che analizza il movimento dei flussi vitali e che ha come obiettivo la massimizzazione del potenziale e della produttività attraverso la creazione di spazi armonici ed efficienti. La nuova sede, grazie alla consulenza della Feng Shui expert Alessandra Mazzocchi, godrà in questo modo del supporto di tecnologie antiche e moderne.

Il primo appuntamento è per il 24 ottobre quando xister, in qualità di partner, ospiterà il primo TEDCircles a Roma dal titolo “Digital Humanities”, organizzato da TEDxRoma, con esperti e pensatori del mondo della comunicazione e dell’intrattenimento che anticiperanno il tema al centro del prossimo TEDx Roma 2020: “Third self”.

Intervengono Paolo Benanti esperto di etica delle tecnologie e bioetica, Fabrizio Renzi Direttore tecnologia innovazione e ricerca IBM Italia, Andrea Febbraio imprenditore di start-up digitali, Roberto Faenza scrittore, professore e regista affermato, Fulvio Risuleo giovane regista recentemente premiato alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes, Laura Margheri ricercatrice esperta di biorobotica, moderano il giornalista cinematografico Nicola Roumeliotis e lo scrittore Daniele Rielli.