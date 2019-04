TEDxRoma: \'Society 5.0 - A human Centric Future\' - 4 maggio al Convention Center \'La Nuvola

TEDxRoma

Society 5.0

A Human Centric future

4 Maggio

Roma Convention Center “La Nuvola”

TEDxRoma, il format internazionale che riunisce le menti più brillanti nei campi della Tecnologia, Economia, Entertainment e Design torna il 4 maggio presso il Roma Convention Center “La Nuvola”.

“Society 5.0 – A Human Centric Future” è il titolo di questa 6° edizione del TEDxRoma dove 18 speaker internazionali e italiani affronteranno, per la prima volta in Italia, il concetto di Society 5.0, ovvero l’evoluzione della nostra società verso un utilizzo consapevole delle tecnologie di frontiera, e non solo: la Society 5.0 sarà anche la società del futuro in cui porre l’uomo al centro delle scelte in diversi ambiti da quelli sociali a quelli economici e culturali in stretta relazione con una nuova formula di progresso, ancora tutta da comprendere o inventare.

“La trasformazione digitale della nostra specie è oggi il tema centrale su cui porsi le domande e orientare le scelte di come dovrà essere la società del futuro. Si sente sempre più la necessità di esplorare queste sfide per fronteggiare le derive sociali ed economiche del nostro tempo.

Intelligenza Artificiale, tecnologie esponenziali e di frontiera saranno la base abilitante per la risoluzione dei problemi sociali e il sistema uomo-macchina deve essere ripensato per rimettere l’uomo al centro degli obiettivi e delle scelte”, afferma Emilia Garito, esperta di Open Innovation e Intelligenza Artificiale, curatrice di TEDxRoma e fondatrice di Quantum Leap IP.

“È quindi necessaria la collaborazione tra soggetti con missioni e finalità diverse, ovvero Ricerca, PMI e Industria che in maniera bilanciata e sostenibile possano creare una base di competenze multidisciplinari tali da abilitare una società uomo-centrica. La Società 5.0, dunque, non dovrà più basarsi sulla produzione di beni fine a sé stessi, bensì sulla definizione delle soluzioni e dei bisogni reali dell’individuo. E anche le aziende non potranno più prescindere da un chiaro obiettivo etico se vogliono essere parte di una società in cui economia e sociale saranno elementi sempre più interconnessi tra loro”.

A 500 anni dalla creazione dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci si torna a parlare della centralità dell’essere umano nell’universo per guardare al futuro. L’universo è quello tecnologico, luogo in cui l’individuo deve essere protagonista, imparando a trasformare in suo favore le evoluzioni di fronte alle quali è da sempre stato posto innanzi, come sfide e frontiere del progresso, umano, scientifico e sociale.

Quali dinamiche si dovranno creare nel rapporto tra l’uomo e la sua estensione artificiale? Chi dovrà condurre le scelte e orientare gli impatti del progresso del XXI secolo? Quale sarà il ruolo dell’uomo in questa trasformazione vertiginosa e inarrestabile? E soprattutto La nuova società, digitale e accelerata, complessa e ineguale, ignara del passato e protesa verso la corsa al futuro, saprà porre l’uomo e la sua specie di nuovo e costantemente al centro delle scelte?

Proveranno a rispondere a queste domande esperti provenienti da tutto il mondo: India, Emirati Arabi, Giappone, USA, UK, Europa e Italia.

Molte le donne che quest’anno parteciperanno all’evento, tra cui la scienziata Kate Devlin; l’ex membro esecutivo del Consiglio per la Politica Scientifica e Tecnologica giapponese Yuko Harayama; Aya Sadder, manager di Intelak, il primo incubatore nel campo di aviazione, viaggi e turismo negli Emirati Arabi; Joana Baptista, la diciassettenne già fondatrice di tre start up, un tech podcast e una rivista di economia; l’antropologa Judie Aubel; le italiane Deborah Tramentozzi, studentessa di lettere classiche, che unisce il suo amore per l’arte a sfide creative e innovative e la psicologa Silvana Rigobon studiosa dell’interazione del ciclo mestruale nel comportamento delle donne.

Interverranno esperti di diversi settori tra Drew Silverstein, fondatore di Amper Music, ; l’economista indiano Ashoka Mody; il biologo e ricercatore scientifico Lewis Dartnell, esperto di astrobiologia e della vita microbica su Marte; l’esperto Blockchain e criptovalute Matthew Gardiner; il biologo evoluzionista Menno Schilthuizen.

Tra gli italiani Stefano Andreoli, autore TV e fondatore di Spinoza, blog di satira politica e Vincenzo Nigro, scienziato e professore genetista presso l’Università di Napoli “L. Vanvitelli”.

Cos’è TEDxRoma

TEDxRoma è l’evento TEDx indipendente che avviene ogni anno da 6 anni nella capitale italiana e porta con sé un pubblico di oltre 1800 persone, e circa 3 milioni di visualizzazioni dei propri talks visibili sul canale you tube di TEDx. TEDxRoma ha negli anni accolto e preparato un Team di volontari che con la loro passione hanno portato avanti ogni edizione e consentito di ospitare sul palco di TEDxRoma oltre 120 speakers provenienti da tutto il mondo. Tra i suoi speakers va ricordato Vinton Cerf, inventore di Internet, Sir David Payne, ideatore della fibra ottica, Yadin Kauffmann, venture capitalist sperimentatore di progetti di creazione di start up miste in Palestina e Israele, Philip Zimbardo, uno degli psicologi in vita più illustri nel mondo, William Kentridge, artista di fama mondiale, Peter Lunenefeld, figura di rilievo internazionale nel campo della teoria estetica digitale, David Nimmer, il padre del copyright.

Oltre al Comune di Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale che ha concesso il proprio patrocinio e collaborazione, contribuiscono alla realizzazione del TEDxRoma 2019.

