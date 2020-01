Telecoteco Jacque Falcheti e José Miranda

Il concerto “TelecoTeco” 1 propone canzoni che uniscono lo “swing” del samba alle sofisticate melodie del genere choro.

Il nostro duo racconta il linguaggio della musica tradizionale brasiliana che attraversa folclori e oceani da molti secoli.

La voce nello Choro e nel Samba saranno accompagnate da tipici strumenti brasiliani quali la Chitarra 7 corde e Pandeiro.

Il concerto presenta compositori come Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Paulinho da Viola, Ernesto Nazareth, Noel Rosa e altri.

Jacque Falcheti and José Miranda nascono in Brasile e per svariati anni studiano e si dedicano alla musica brasiliana divulgandola in tutto il mundo.

Con carriere consolidate hanno attraversato Europa, Africa, America Latina e Asia.

Telecoteco è un tipo di suono prodotto dal tambourin, uno strumento brasiliano.