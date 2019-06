‘Il tempo del delle favole’, la presentazione del libro per bambini

Un pomeriggio da passare tra racconti e personaggi fantastici, accompagnati da momenti di lettura e intervalli musicali: sabato 1 giugno, in occasione della Giornata Internazionale del bambino, la Casa Editrice Kimerik presenta al Circolo Flaminia ‘Il tempo delle favole’, l’ultimo libro della versatile autrice Elena Ana Boata.

L’incontro – in programma alle 16:30 presso la sala “Cenerentola” del centro sportivo di Via dei Due Ponti 115, Roma – è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, e permette a grandi e giovani lettori di scoprire da vicino la nuova raccolta di favole inedite.

Elena Ana Boata mette i bambini al primo posto, e questo libro ne è l’esempio: ne ‘Il tempo delle favole’ sono presenti storie semplici e fruibili, con protagonisti quei personaggi fantastici e divertenti che tutti hanno sognato di incontrare, almeno una volta nella vita. Racconti che insegnano i valori fondamentali di cui i bambini hanno bisogno per diventare “grandi”.

Attraverso un originale insieme di semplici parole e di preziosi insegnamenti, ne ‘Il tempo delle favole’ tutto si svolge partendo dal punto di vista delle emozioni, quelle vere, pure, innocenti che traspaiono dagli occhi dei bambini. “Quelle che sempre, in ogni momento della vita, dovremmo tutti quanti portarci dentro per dare il nostro contributo a costruire un mondo migliore, dai mille colori, dove la Luce non lascia mai spazio all’oscurità – si legge nella trama sul libro. Perché, come l’autrice vuole insegnare per crescere e diventare veramente grandi non bisogna mai perdere di vista la curiosità, la dolcezza e la sensibilità dell’essere bambini”.

Impreziosito dalle illustrazioni della disegnatrice Patrizia Moscone, ‘Il tempo delle favole’ è un libro di gradevole lettura per tutti, grandi e piccini, pieno di utili insegnamenti.

La presentazione del libro – intervallata dalla lettura di parti dell’opera e dall’esecuzione di brani musicali – sarà anche un’occasione di confronto su temi legati al mondo di bambini e ragazzi: oltre all’autrice Elena Ana Boata, presente e disponibile per la firma delle copie, interverranno all’incontro personalità del mondo della cultura, dell’educazione e dell’infanzia. Per i più piccoli sarà messo a disposizione un apposito spazio, con giochi e animazione. Un appuntamento di cultura e condivisione per tutta la famiglia