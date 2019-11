Terminal VV feat. Matteo Sansonetto in concerto al Charity Café

Eclettico e preparato musicista, Matteo Sansonetto è – nonostante la giovane età – uno dei più attivi Bluesman della scena italiana. Chitarrista dallo stile tipicamente influenzato dalle sonorità del Chicago Blues, è dotato di una notevole voce soulful e di uno stile chitarristico grintoso ed essenziale, che danno alla sua musica il tipico sapore del West Side.

Tante le collaborazioni che lo hanno portato a dividere il palco, o lo studio di registrazione, con artisti del calibro degli statunitensi Lurrie Bell, Billy Branch, Omar Coleman, Chris Foreman, o dei nostri Enrico Crivellaro e Paolo Bonfanti, Solo per nominarne alcuni. Sansonetto ha accompagnato in tour artisti stranieri di gran fama, come James Bogaloo Bolden (BB King’s band leader), Waldo Wheathers (James Brown band), Pistol Pete (Usa), Carl Wyatt (IRE) e Archie Lee Hooker (USA), nipote del compianto John Lee Hooker.

Terminal VV, band romana nata nel 2012, esprime un sound che spazia dal Chicago Blues al songwriting di Tom Waits, passando per un blues elettrificato con accenti che mescolano il traditional all’eclettico. Un repertorio che affianca al più solido blues influenze di matrice più selvaggia, provenienti dal retroterra musicale di ognuno dei suoi componenti.

La band ha ormai all’attivo una solida esperienza live nei club più conosciuti della Capitale e nel resto della Penisola, numerose partecipazioni in molti blues festival nazionali, nonché collaborazioni con artisti di fama internazionale quali: Eric “Guitar” Davis (USA), Luca Giordano, Quique Gomez (Spain), Kyla Brox (UK), Breezy Rodio (USA), Linda Valori, Stephanie Ocèan Ghizzoni, Martin ed Alberto Bourguez (Argentina) ed altri.T .

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info 06.47825881

Line-up

Matteo Sansonetto: chitarra & voce

Adal: voce

Pierdomenico Luzzi: piano

Gianfelice Imperi: chitarra

Corrado Giacomelli: basso

Claudio Renzi: batteria