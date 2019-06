The Body: il corpo sulla tela, la tela sul corpo The Room Exhibition

2(be)Art presenta la mostra collettiva “The Body: il corpo sulla tela, la tela sul corpo” inserita all’ interno del progetto artistico The Room Exhibition, che si svolge a Bauhaus Home Gallery e presentata in TV all’ interno della rubrica ARTE 24.



Una collettiva che ha come tema centrale “il corpo” nella sua doppia valenza: soggetto di creazioni ma anche medium di un linguaggio che oggi possiamo considerare, legittimamente, artistico.

Concepita in un’ ottica di analisi socio-antropologica, la mostra pone l’ accento sull’ insorgere di nuove forme di espressione e libertà creativa dell’ uomo nel corso dei secoli: la pittura diventa materica e abbatte le barriere della bidimensionalità; la scultura sconfina nel design, funzionale e di arredo; il tatuaggio assurge al ruolo di creazione artistica, sdoganato dai vecchi retaggi culturali.

Il corpo come protagonista ma anche veicolo di un’ opera d’ Arte quando la pelle diventa tela sulla quale l’ artista disegna, dipinge… incide (se si pensa alla tecnica giapponese Tebori, letteralmente te – mano e hori o horu – incidere); l’ Arte come strumento indagatore della contemporaneità.

Artists: Emiliano Martucci, Dayana Sharon Marconi, Marica Romano, Battista Doneddu, Daniele Ruffini, Milena Carrisi, Danilo De Luca, Luigi Marrocco, Melanie Riccardi

Tattoo artist: Maurizio Quattrofragole

Body Performance: Melanie Riccardi – “In Limine” musiche del Maestro Federico De Caroli

Le creazioni artistiche vengono collocate in ogni stanza con un allestimento che non altera lo spazio domestico ma con l’ opera d’ ARTE dialoga: un percorso espositivo in una casa/atelier, una collettiva dove diverse discipline artistiche si incontrano traducendo, attraverso il linguaggio non verbale, la centralità del tema.

L’ illuminazione, la luce, concepita come elemento fondamentale (per l’ allestimento) riflette e scompone creando effetti brillanti nello spazio è fornita da Unique & Exclusive Italian Lux

Jewelry design: Reuse Design

http://www.reusedesign.net

Art Curator Ilaria Giacobbi

The Body: il corpo sulla tela, la tela sul corpo

The Room Exhibition

08.06.2019 / 18.06.2019

Vernissage: Sabato 08.06.2019 – Opening 18.30

Bauhaus Home Gallery

First Floor

Via Oreste Mattirolo 23 Roma