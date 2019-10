The Chains in concerto al Charity Café

L’amore incondizionato per il blues “autentico” è il motore che da vita ai The Chains. Il trio, in chiave acustica, ripercorre le strade del blues in tutte le sue diramazioni. Muddy Waters, Robert Johnson, Arthur Crudup, ‘Taj Mahal, Keb’ Mo ed Elmore James sono solo alcuni degli artisti presenti nel repertorio.

L’interpretazione di questi grandi classici si ispira alla forma originaria e “genuina” delle registrazioni di un tempo, le stesse che hanno magicamente incantato l’animo di ogni amante di questo incredibile linguaggio musicale.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

LIne-up

Tommaso Fiore: voce, chitarra & armonica

Francesco Cardinali: chitarra

Andrea Vettor: batteria