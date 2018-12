The Honey Fish Blues in concerto al Charity Café

The Honey Fish Blues, Band che nasce nel 2010 dall’idea di Honey (Giorgia Creatura), cantante di estrazione soul-jazz e funk e il chitarrista Marc Henri Fish, bluesman della vecchia guardia che fanno del loro incontro un’occasione per fondere due forme d’espressione dello stesso genere musicale, arricchendosi l’uno con l’altra dei linguaggi del proprio background.

La Band si fa promotrice del progetto LADIES in BLUES , rendendo omaggio ad alcune blueswoman di ieri e di oggi, Etta James, Koko Taylor, Diane Schuur, Joanna Connor, Ruthie Foster, Thelma Houston, note per le indimenticabili esecuzioni dei loro brani e per aver interpretato numerosi classici di questo genere.

La differente provenienza geografica ed etnica di queste artiste, (San Francisco Chicago, Austin e dalla East Cost) contribuisce a creare una varietà di stili e sonorità che vanno dal blues elettrico, al soul e il gospel, rendendo lo spettacolo denso di sfumature e di atmosfere differenti.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inzio concerto ore 22:00

ingresso 8 euro con consumazione

06.47825881

Line-up

“Honey” Giorgia Creatura: voce

Marc Enry Fisch: chitarra

David Pintaldi: basso

Alessandro Beccati: batteria