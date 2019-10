The Hoodoo Doctors in concerto al Charity Café

Il blues torna ancora una volta in scena al Charity Café con The Hoodoo Doctors, band composta da bluesman assai attivi in diverse formazioni. Un concerto in cui ragtime e blues si incontrano per ricondurci alle vecchie sonorità ed alle radici del linguaggio dell’anima. Tra spettrali mangrovie, crocicchi, magia nera e barrelhouses sarà come sentirsi un pesce gatto nel Mississippi.

La line-up è composta dal vocalist Andrea Ricci, Andrea di Giuseppe all’armonica, Simone Scifoni al piano & kazoompet, Lino Muoio al mandolino e Francesco Miele al contrabbasso. Una serata, dunque, per un ritorno alle origini del blues in un club che come ogni sabato propone le migliori blues band nazionali ed internazionali.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Andrea Ricci: voce & legnofono

Andrea Di Giuseppe: armonica

Simone Scifoni: piano & kazoompet

Lino Muoio: mandolino

Francesco Miele: contrabbasso