THE JAMES BOND PROJECT –RICCARDO FASSI NEW HAMMOND 4ET

THE JAMES BOND PROJECT –RICCARDO FASSI

NEW HAMMOND 4TET

Il progetto musicale del quartetto si basa sulle bellissime colonne sonore dei mitici film di James Bond! I famosi temi di Thunderball, From Russia With Love, GoldFinger, Diamonds Are Forever, Dr. No, hanno caratterizzato il suono delle colonne sonore degli anni 60-70 , creando un’atmosfera unica e irripetibile.

Questi temi di grande suggestione sono rivisitati in chiave jazz , funk , con un groove molto marcato , e caratterizzato dal suono dell’Hammond, dalle tastiere , e dalla combinazione dei 2 sax che creano una interessante tessitura orchestrale.

La musica del gruppo si sviluppa attraverso un intenso dialogo tra i musicisti, nel quale la vitalità e la vivacità dell’improvvisazione raggiungono livelli di grande intensità emotiva, che unita alla bellezza di questi temi leggendari e molto famosi , crea un mix molto speciale in grado di coinvolgere ed appassionare il pubblico.

RICCARDO FASSI HAMMOND- PIANO-TASTIERE –

TORQUATO SDRUCIA SAX BARITONO – SOPRANO

CARLO CONTI SAX ALTO – TENORE

PIETRO IODICE BATTERIA