The Quartet è una band elettrica composta da 4 musicisti professionisti che nel

2016 hanno deciso di dar vita ad un progetto nuovo incentrato su un costante lavoro sul suono, che ha come linea guida quella di sviluppare un certo contenuto jazzistico, contaminandolo con altri generi, come il funk, fortemente presente in ogni brano del gruppo, e l’ethno, capace di creare atmosfere uniche, ritmate e coinvolgenti per il

musicista e per lo spettatore.

Ad aprile 2019 è uscito il nuovo album del gruppo, dal titolo “Funkadelic”, articolato in sette brani quasi tutti originali, eccetto una cover ed un medley totalmente

riarrangiati.

Il progetto racconta il percorso emotivo dei musicisti, che va ad intrecciarsi con la storia della musica jazz e del funk, rendendo omaggio ad alcuni grandi protagonisti

dei generi.

Marco Campea (piano, tastiere e vocoder)

Andrea Romani (basso elettrico)

Daniele Giusto (chitarra elettrica, chitarra synth)

Giulio Caneponi (batteria)

