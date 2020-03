On The Rock\'s feat. Danielle de Majo in concerto al Charity Café

Nei primi anni del ‘900 il “jazz” si è sviluppato come reinterpretazione di quella che allora era la “musica leggera”, ovvero Broadway e tutta la produzione del “Tin Pan Alley”. La musica che la gente comune ascoltava ed amava, quella che poi è diventata il repertorio dei così detti “standards”.

Col passare del tempo le forme ed i tratti caratteristici del Jazz sono stati utilizzati per interpretare la “nuova” musica leggera, in ogni epoca (Ella Fitzgerald che cantava i Beatles, Gill Evans che riarrangiava Hendrix con la sua orchestra etc.).

Questa è la “nostra” epoca, con i nostri nuovi standards. “On The Rock’s” propone un repertorio tratto dall’esperienza musicale degli ultimi 40 anni, dandone una chiave di lettura poliritmica, interpretata, riarrangiata ed intensa, basata sull’interplay costante, a volte seria ed elegante, a volte giocosa ed ironica.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Line-up

Federica Zammarchi: voce

Gianluca Massetti: piano

Danielle Di Majo: sax