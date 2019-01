The Romain Pinsolle Trio in concerto al Charity Café

Il blues è ancora una volta in scena al Charity Café con il trio di Romani Pinsolle, bluesman franesce che sarà in scena sabato 19 gennaio presso il club di Via Panisperna.

La line-up è completata da Andrea di Giuseppe all’armonica e Simone Scifoni al basso e batteria.

Ispirato ai grandi bluesmen partendo da Buddy Guy fino ad arrivare ad Eric Clapton, Romain Pinsolle propone una nuova lettura del blues del 21 secolo.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info 06.47825881

Line-Up

Romain Pinsolle, Voce & Chitarra

Andrea Di Giuseppe, Armonica

Simone Scifoni, Basso & Batteria