Tornano i The Cojonella con l’improvvisazione gratis a Roma!

Sarà il wine bar di colli albani “Radio Drinkery” ad ospitarli per la serata di mercoledì 13 novembre!

I The Cojonella, compagnia teatrale di improvvisazione, già nota sulla scena romana per essersi fatti notare per la totale mancanza di professionalità nonostante i tanti anni di esperienza.

Ma la Cojonella è assicurata, e Lara Giorgia Piero e Luciano vi accompagneranno in un mondo fatto.

Entrata gratuita, prenotazione consigliata.

Birre artigianali, aperitivi, cocktail e ampia scelta di vini vi faranno compagnia e vi faranno dimenticare dei The Cojonella