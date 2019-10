Tour in Bici Regina Ciclarum con Ritorno in Battello

Si partirà dal Colosseo per arrivare al mare a Fiumicino in bicicletta lungo il bellissimo percorso ciclabile Regina Ciclarum. Una giornata indimenticabile coronata da un piacevole ritorno in battello con aperitivo a bordo.

La Regina Ciclarum è un percorso verde lungo la futura Ciclovia del Tevere fino al mare. Un gruppo di volontari negli scorsi anni si è occupato di sfalciare, pulire e segnalare il percorso da e per Fiumicino, posizionando una serie di paline metalliche con le indicazioni.

Livello di impegno: facile/intermedio. L’itinerario è molto semplice e accessibile a tutti, essendo lungo circa 30 km dal centro di Roma fino a Fiumicino mare. Non ci sono particolari dislivelli, in quanto la ciclabile segue il corso del fiume.

Cosa è necessario portare: pranzo al sacco, molta acqua ed eventualmente bibite a seconda delle proprie preferenze, abbigliamento comodo, casco consigliato.

E’ possibile partecipare con la propria bicicletta oppure la si può prendere in affitto per la giornata ad un prezzo speciale di 10 euro.

Il tour sarà effettuato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

Prezzo: 50 euro, comprensivo di escursione guidata, battello per il ritorno, aperitivo e copertura assicurativa per tutta la durata dell’evento.

Prenotazione obbligatoria su https://www.wheelybikerental.com/it/regina-ciclarum-con-ritorno-in-battello-seconda-edizione/