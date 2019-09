Tre Per Tre in concerto al Charity Café

Venerdì 20 settembre 2019 appuntamento al Charity Café con Tre Per Tre, band composta da Carmelo Cogliore al Sax, Santi Scarcella al piano e Cecilia Sanchietti alla batteria. Il trio porterà sul palcoscenico di Via Panisperna un repertorio originale attinto da parte degli ultimi dischi dei componenti (jazz moderno, ECM, jazz/fusion, contemporaneo). Non mancheranno inoltre riarrangiamenti jazz funk di grandi autori quali J. Lorber, Hanckock, B.James.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Carmelo Cogliore, Sax

Santi Scarcella, Piano

Cecilia Sanchietti, Batteria