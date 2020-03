Umberto Stefanelli racconta Photogeisha One night stand in Osaka, il suo viaggio fotografico all\'interno dello shibari

Ventiquattro immagini scattate in dodici ore per raccontare l’avventura da spettatore in un piccolo locale di Minami ed un love hotel di Osaka e per documentare senza giudizio alcuno, lo shibari, antichissima forma di arte giapponese.

Protagonista è la corda che deve essere il prolungamento delle mani di chi lega: Il mezzo attraverso cui i due, comunicano le proprie emozioni. Lo shibari narra una storia di passione ma anche di pazienza e di premura verso l’altro.

Il 7 marzo pv alle ore 18.30, presso la Muef Art Gallery, nel cuore del quartiere Esquilino, Umberto Stefanelli ripercorrerà con il pubblico le vicende e le sensazioni di quella notte, quei nodi che hanno dell’impossibile, il rapporto tra mama e submissive, le difficoltà del dover scattare in penombra, con uno spazio di manovra ridotto al minimo e racconterà come è nato il progetto fotografico “Photogeisha One Night Stand in Osaka” presentato in occasione di Roma Fotografia 2020 Eros, importante rassegna capitolina che dal 22 febbraio al 6 aprile coinvolge Gallerie pubbliche e private, Spazi ed Istituzioni pubbliche con Mostre, Talk, Dibattiti, Workshop.

pHOTogeisha One Night Stand in Osaka – Il Talk

7 marzo ore 18.30 Muef Art Gallery

Via Angelo Poliziano 78/b Roma infoline per info e accrediti 3429857662

Ingresso Gratuito

Project Manager: Sergio Emiliano

Ufficio Stampa e Comunicazione: Stella Maresca

Progetto Grafico : Lucilla Cenciarelli