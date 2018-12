La compagnia teatrale “Pulcinellarte” ha l’onore di presentarvi la messa in scena della commedia “Un 48 in casa Zoccoli”, scritta originariamente da Antonio Petito, e ora riproposta in un nuovo adattamento a cura di Manuel Pernazza.

Uno spezzone di questa commedia comparve nel film “Petrolineide” del 1949, e per questo motivo il capocomico della compagnia ha deciso di dedicare questo spettacolo all’attore, romano Ettore Petrolini.

In questa rappresentazione prende vita la “bombetta comica” di “Pulcinella maestro di ballo e guardiano di donne”. Protagonisti della storia il signor Florindo e la bella Margherita, i quali si amano, ma il loro amore è contrastato dal fratello di lei, ossia Don Pasquale Zoccoli. Ma Pulcinella, servo del signor Florindo, sarà colui che permetterà il trionfo dell’amore tanto ostacolato.

Sulla scena prenderanno parte alla commedia: Alessia Luongo (Margherita); Leonardo D’Angelo (Don Pasquale Zoccoli); Serena Delle Cave (Luisella);

Ivo Cotani (Don Florindo Pellecchia);

Manuel Pernazza (Pulcinella).

Musiche a cura di Riccardo Pugliese

***

Sabato 19 gennaio ore 21:00

Domenica 20 Gennaio ore 21:00

presso il “Teatro Ygramul”, in via Nicola Maria Nicolai 14, Roma.

Biglietto: prezzo unico di 10 euro + 3 euro di Tessera Ygramul,

Prenotare a: prenotazionipulcinellarte@outlook.it