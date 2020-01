Venanzio Venditti 4et

Venanzio Venditti sax Tenore

Andrea Rea Pianoforte

Francesco Puglisi Contrabbasso

Marco Valeri Batteria

Venanzio Venditti sassofonista/composer durante tutta la sua attività compreso il periodo di formazione ha svolto concerti in Italia, Europa, Nord Africa e Stati Uniti d’America dove in quest’ultima si è esibito di nuovo a New York il 24 e 25 Ottobre 2014 a “Italian Jazz Days” “Venanzio Venditti Quartet feat Mike Karn e Jerome Jenning” solo per citare alcune tra le collaborazioni con numerosissimi musicisti e in diverse formazioni tra cui: Mike Melillo, Eddy Palermo, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Andy Gravish, Antonio Ciacca, Dario Deidda, Karl Potter, Mike Karn e Jerome Jenning Rick Margitza, Steve Grossman, Francesco Puglisi, Fabrizio Sferra, Nicola Angelucci, Gegè Munari,Luca Mannutza, Maurizio Giammarco, Cicci Santucci, Giorgio Rosciglione, Danilo Rea e Tantissimi altri..

Per esigenze tecnico-stilistiche, il Quartetto ha un organico strumentale che rispecchia in pieno le storiche formazioni della tradizione del jazz colto e composito delle decadi ‘50 e ‘60.Le due forme stilistiche dell’Hard bop e del Cool Jazz, sbocciate sul finire degli anni ’40 e sviluppatesi nella loro forma apicale negli anni 50, sono frutto della infaticabile ricerca creativa e della profonda conoscenza armonica, melodica, ritmica e strumentale di musicisti come Stan Getz, John Coltrane, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Johnny Griffin (solo per citarne alcuni), i quali rappresentano tuttora uno dei modelli estetici oggettivamente più elevati affermatisi durante il secolo scorso.Pertanto, il repertorio del Venanzio Venditti Jazz Quartet si basa essenzialmente su standard e composizioni originali intimamente caratterizzate da tali modelli stilistici