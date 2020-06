Vita d\'artista : un mese di incontri in occasione della mostra di disegni di Roberto Kunstler

VITA D’ARTISTA

IN OCCASIONE DELLA PRIMA MOSTRA

DEI DISEGNI ORIGINALI DI ROBERTO KUNSTLER

e del pamphlet d’arte che accompagnerà l’esposizione

VITA D’ARTISTA

“Un ragionare al margine dei disegni di Roberto Kunstler”

di Jonathan Giustini (Arsenio Edizioni)

UN MESE DI INCONTRI E OPENING CALLS SUL TEMA:

E’ ANCORA POSSIBILE VIVERE D’ARTE OGGI?

DAL 2 LUGLIO AL 31 LUGLIO H 18.30

A cura di Monica Cecchini e Jonathan Giustini

Presso Galleria Incinque Open Art Monti, via della Madonna dei Monti 69

E’ una vecchia domanda. E noi la poniamo ancora una volta a tutti gli artisti, poeti, pittori, cantautori, architetti, street artists, curatori, giornalisti, scrittori, designers che ci verranno a trovare in questo mese di speriamo nuova libertà.

L’opera potrà mai stabilire con chi ne fruisce un rapporto alternativo al consumo? Farsi strumento di una nuova relazione?

Farsi veggenza? Come dice Roberto Kunstler che, mostrando per la prima volta al pubblico i suoi disegni sottili e profondi come ferite, ci vuole solo mostrare una strada di riflessione.

E ci accompagna per tutto il mese di luglio in un’iniziativa nuova, nata per caso e fortemente voluta e pensata. In un totale spirito di condivisione e dialettica. Di partecipazione aperta, libera e performante. Dove tutti potranno intervenire e prendere la parola. Uno speaker’s corner dell’arte.

Lanceremo il tema e poi si vedrà quello che accade. Faremo domande dalle quali ci attendiamo risposte. Il più possibile.

Ogni incontro sarà introdotto e moderato dai curatori della call

e della mostra:

MONICA CECCHINI architetto e gallerista

e JONATHAN GIUSTINI, scrittore e giornalista.

ROBERTO KUNSTLER, storico cantautore e poeta, suonerà a volte, in forma acustica, alcune delle sue celebri canzoni.

Dirette streaming e social media support a cura di

PARODOI Dischi/Eventi – www.parodoi.com

CALENDARIO ARTISTI OSPITI DI “VITA D’ARTISTA”

dal 3 al 31 LUGLIO 2020 DALLE 19 ALLE 20

3 Flavio Giurato

4 Canio Loguercio

5 Piero Brega e Oretta Orengo

6 Riccardo Mannelli

7 Marcondiro

8 Maurizio Gregorini

9 @Giulio Ceraldi e Giancarlo Savino

10 Luigi Cinque

11 LauraScarpa

12 Alessio Bonomo

14 Sergio Cammariere

15 Renzo Zenobi

16 Ezia Mitolo Frange/Disegni parlati

17 Michele Caccamo

18 Antonio Rezza e Flavia Mastrella

19 Raffaello Simeoni

20 Emanuele Leonardi e Glauco Cambi

21 Maupal

22 Corrado Veneziano e Raffaella Salato

23 Peppe Voltarelli e Anna Corcione

24 Tancredi Fornasetti

25 Francesco Cabras

26 Nour Eddine Fatty

28 ReBarbus Vissia, Alessandro Arrigo e Giorgio Sacher

29 Omino71

30 Arsenio Edizioni

31 Carlos Atoche