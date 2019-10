Vittorio Cuculo Jazz Quartet feat. Gegé Munari in concerto al Charity Café

Venerdì 11 ottobre 2019 il jazz è di scena al Charity café con la band capitanata dal giovane sassofonista Vittorio Cuculo, che vede la partecipazione speciale di Gegè Munari. Il quartetto eseguirà un repertorio di brani scelti tra i più importanti standard della musica afro-americana. I musicisti, uniti da una grande sintonia umana e musicale, danno vita ad un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La formazione è composta da Vittorio Cuculo, Gegè Munari (storica figura del jazz nazionale e internazionale, con alle spalle innumerevoli collaborazioni con importanti esponenti della musica jazz e non), Enrico Mianulli (tra i più rilevanti e rappresentativi contrabbassisti del jazz italiano) e, altro giovane talento, Danilo Blaiotta (con all’attivo già diverse importanti collaborazioni ed una recentissima uscita discografica). Alla guida della formazione è il giovane e talentuoso sassofonista romano Vittorio Cuculo, che a soli 25 anni ha al suo attivo importanti esperienze nazionali ed internazionali, nonché un lavoro discografico in uscita per Alfamusic.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881

Line-up

Vittorio Cuculo: sax alto & soprano

Danilo Blaiotta: piano

Enrico Mianulli: contrabbasso

Gegè Munari: batteria