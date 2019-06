Vittorio Cuculo Jazz Quartet feat. Gegè Munari in concerto a Village Celimontana

Un progetto che si pone come un ponte tra generazioni e allo stesso tempo un collegamento fra diversi generi e stili musicali. Si presenta così Between, progetto in quartetto del giovane sassofonista Vittorio Cuculo, con la partecipazione speciale di Gegè Munari, che sabato 8 giugno andrà in scena sul palco di Village Celimontana.

Il titolo del progetto discografico rappresenta uno “stare in mezzo” sotto diversi profili: innanzitutto dal punto di vista anagrafico perché l’elemento più giovane del quartetto ha 25 anni ed il più vecchio, Gegè Munari, pioniere e maestro della batteria in Italia, ne ha oltre ottanta.

Un vero e proprio incontro tra generazioni in un periodo come quello attuale che vede la netta contrapposizione tra generazioni e strati sociali differenti. Questo dialogo, però, prosegue anche attraverso la scelta dei brani: nel repertorio, infatti, ci sono due standard che rappresentano ancora un’occasione per la formazione tecnico-musicale dei giovani musicisti e ci sono due brani composti da importanti figure del panorama jazzistico italiano quali Enrico Pieranunzi e Roberto Spadoni.

A questi si aggiungono anche altre composizioni scritte da due componenti del quartetto, ovvero Danilo Blaiotta e Enrico Mianulli. Between rappresenta anche uno “stare in mezzo” dal punto di vista del genere musicale: non a caso nel disco è presente un brano di Luigi Tenco, mentre in altre composizioni vengono usati il sax alto ed il soprano. In altri brani addirittura è presente il violino, strumento che interviene nel brano di Tenco, per mano del fratello Enrico Cuculo.

INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 19:00 – ACOUSTIC LIVE JAZZ

ORE 22:00 – MAIN CONCERT

Line-Up

Vittorio Cuculo: Sassofoni

Gege’ Munari: Batteria

Danilo Blaiotta: Pianoforte

Enrico Mianulli: Contrabbasso

Enrico Cuculo: Violino