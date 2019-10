Dal 10 al 13 ottobre il teatro Cometa Off ospita Volevo vedere il mare, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Armando Quaranta, giovane artista formatosi con Lucilla Lupaioli e già diretto al cinema da Guido Chiesa.

Dopo il recente debutto all’OFF/OFF del suo spettacolo Loose Ends – Giovani sospesi, Quaranta porta avanti la riflessione sulla delicata fase di transizione dall’adolescenza all’età adulta: compiere trent’anni rappresenta nell’immaginario collettivo l’inizio di una nuova vita, più matura e responsabile, per cui cercare la propria identità vuol dire trovarla per sempre e non tornare più indietro.

Ma che succede se si arriva impreparati a questo traguardo?

È quanto accade al protagonista di Volevo vedere il mare che, immobile e terrorizzato di fronte al bivio definitivo dei trent’anni, è alla continua ricerca di un segnale che possa indicargli la direzione da seguire. Sarà invece una folla di personaggi, reali e immaginari, ad aiutarlo a prendere coscienza di quanto certe scelte non siano più rinviabili per dare forma e identità alla propria vita.

«Il punto è che da piccolo pensi di poter fare qualsiasi cosa e poi scopri che non è così. È come se ci fosse un cartellone luminoso gigante che dice “PUOI ESSERE CIÒ CHE VUOI”, che ti illumina a giorno il cervello ad ogni ora. Che ti dice che il mondo intero è pieno di opportunità accessibili a tutti e io, non per un discorso ideologico, non per chissà quale presa di posizione, non perché non posso, non so più, a trent’anni, che cazzo farmene di tutto ciò».

Bio

Armando Quaranta (1989) si diploma nel 2014 presso il Centro Studi Acting creazione e ricerca diretto da Lucilla Lupaioli con la quale collabora come autore e regista. Attore di teatro e cinema, sin dall’anno del diploma approda al grande schermo dove lavora soprattutto con Guido Chiesa: Ti presento Sofia, Classe Z e Belli di papà affiancando Diego Abatantuono.

Nel 2018 il suo corto Lo Stagno si classifica al secondo posto nel concorso Short Lab a cura dell’attore e regista Massimiliano Bruno.

scritto, diretto e interpretato da Armando Quaranta

assistente alla regia Saverio Cambiotti

luci Sirio Lupaioli

scene e costumi Nicola Civinini

Orari spettacolo:

da giovedì a sabato ore 21.00

domenica 13 ore 18.00

Info e prenotazioni:

Teatro Cometa Off

Via Luca Della Robbia, 47 (Testaccio)

06 57284637

Biglietti:

12,50 euro