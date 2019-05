I volti della canapa. #6SenzaBarcode

Per la rassegna letteraria #6SenzaBarcode, l’ultimo appuntamento di primavera è presso l’hub culturale di via Romanello da Forlì 7/9, Eroi del pensiero

Maria Novella De Luca presenta il suo libro fotografico. Primo appuntamento nella capitale.

Anni di viaggi in tutta Italia per raccontare il dolore, le speranze e le lotte di pazienti che hanno deciso di curarsi con la cannabis.

di Maria Novella De Luca.

I volti della canapa è un viaggio attraverso cui viene aperto il microfono a persone spesso inascoltate dallo Stato.

Curarsi attraverso la cannabis terapeutica, in Italia, rappresenta ancora un tabù. Miglioramenti fisici, psicologici ed esistenziali vengono spesso scambiati per pretese ideologiche. Ma queste storie, quelle di chi avrebbe diritto a trattamenti palliativi non sempre garantiti, fanno da sfondo a una battaglia di civiltà.

Come potrebbe essere definito, del resto, il tentativo di attenuare le conseguenze di malattie che nessuno dei protagonisti di questo libro si è andato a cercare? …

Guarda il booktrailer https://youtu.be/02VSCAH8G7o