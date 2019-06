Si chiude domenica 16 giugno alle ore 18.30 a Palazzo Blumenstihl, con il concerto-racconto della clavicembalista polacca Alina Ratkowska, “Corso Polonia”, il festival della cultura polacca organizzato dall’Istituto Polacco a Roma, che ha animato la Capitale per oltre due settimane di eventi diffusi in diversi luoghi della città.

Sul filo conduttore dell’intera kermesse, che quest’anno è stato Danzica città libera, l’ultimo appuntamento del festival dal titolo “Who is who – Danzica nei secoli”, darà ancora una volta al pubblico la possibilità di conoscere la cultura di un paese dalla storia secolare.

Apre la serata alle ore 18.30 la conferenza del prof. Wojciech Morawski, storico della società e dell’economia, che condurrà i partecipanti in una passeggiata immaginaria attraverso i vicoli della storia di Danzica, sulle orme di personaggi che hanno reso merito alla cultura locale ed europea.

A seguire Alina Ratkowska interpreterà le musiche di Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756) in un concerto-racconto, omaggio al grande clavicembalista e compositore di Danzica, allievo di Johann Sebastian Bach. La Ratkowska, che è tra le più premiate e riconosciute interprete di Goldberg, parlerà al pubblico del celebre musicista di Danzica, il cui nome è quasi sempre associato alle variazioni di J.S. Bach delle quali probabilmente è stato il primo interprete.

Pochi sanno invece che Johann Gottlieb Goldberg oltre ad essere un apprezzatissimo virtuoso del clavicembalo era anche un ottimo compositore, considerato da molti critici tra i migliori allievi di J.S. Bach.

Purtroppo la sua morte in giovane età, ha fermato la sua originale produzione musicale, per cui il catalogo delle sue opere è piuttosto esiguo.

Comprende soltanto due concerti per clavicembalo, due cantate, alcune sonate e brani per clavicembalo solo, dei quali Ratkowska ha realizzato la prima registrazione completa uscita recentemente nel doppio album (Chopin University Press 2019).