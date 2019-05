WORLD PLAY DAY – GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO

Nella cornice di Piazza Testaccio, una giornata di giochi, letture, laboratori teatrali, incontri-dibattito per ricordare che il bambino ha diritto al gioco come stabilito dall’ONU nella convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il gioco promuove lo sviluppo delle relazioni umane, l’emotività e l’apprendimento.

Programma (quasi definitivo) della giornata:

LA MATTINATA

9.30 Apertura della manifestazione

10.00-18.00 CHI VUOLE GIOCARE CON ME? – presso lo stand DJECO

Sedetevi al tavolino e lasciatevi incuriosire mettendovi alla prova con i giochi di carte e di società. Nelle scatole e nelle carte da gioco che vi proporranno troverete tanti giochi originali e divertenti

(attività consigliata per una fascia 3-99 anni)

10.00 LABORATORIO CREATIVO a cura della Ludoteca LE CIVETTE

Facciamo un collage con carta e pasta colorata

10.30 LABORATORIO CREATIVO – RITRATTI PER GIOCO a cura di KIKIDS

(per tutti i bambini dai 4 anni in su)

11.00 STORYTIME – WELCOME TO THE JUNGLE presso lo stand KIDS&US

Lo Storytime (l’Ora del Racconto in inglese – attività consigliata per la fascia 1-2 anni)

11.30 LABORATORIO CREATIVO a cura della Ludoteca LE CIVETTE

Un laboratorio dedicato alla manipolazione: la pasta di sale

11.30 LABORATORIO DI LETTURA a cura di Alessandra De Luca (Biblioteca Centrale per Ragazzi)

Con letture calibrate per varie fasce d’età (0-10 anni). Durata: circa 40 minuti

12.00 LABORATORIO CREATIVO – RITRATTI PER GIOCO a cura di KIKIDS

(attività consigliata per tutti i bambini dai 4 anni in su)

12.00-18.00 GIOCHI IN PIAZZA COME UNA VOLTA – a cura della Ludoteca LA GIRANDOLA

Assisterete alla trasformazione della piazza in un grande parco giochi all’aperto con postazioni in legno, ma non solo, per invitare bambini, genitori, ragazzi, nonni a giocare “come una volta”

(attività consigliata per una fascia compresa fra i 2 e i 99 anni)

IL POMERIGGIO

16.00 LABORATORI CREATIVI TATTILI presso lo stand dell’Ass. IL GOMITOLO

17.00 STORYTIME – GINA GINGER & CHARLIE CHIVES presso lo stand KIDS&US

Lo Storytime (l’Ora del Racconto in inglese – attività consigliata per la fascia 3-8 anni)

17.00 LABORATORIO DI LETTURA a cura di Alessandra De Luca (Biblioteca Centrale per Ragazzi)

Con letture calibrate per varie fasce d’età (0-10 anni). Durata: circa 40 minuti

18.00 LABORATORI CREATIVI TATTILI presso lo stand dell’Ass. IL GOMITOLO