XXII Edizione Mostra dei Presepi e dei Diorami Monte Porzio Catone

ARTE PRESEPIALE A MONTE PORZIO CATONE

Anno 2019 – XXII Edizione della Mostra dei Presepi e dei Diorami

8 Dicembre 2019 — 6 Gennaio 2020

Anche questo anno il Gruppo Amici del Presepe con la collaborazione con la Confraternita del SS.mo Sacramento e della Parrocchia e con il patrocinio della Città di Monte Porzio organizza la Mostra dei Presepi e dei Diorami giunta alla XXII Edizione.

In collaborazione con le associazioni del territorio ci saranno iniziative per far vivere l’ atmosfera del Natale attraverso l’ Arte Presepiale nelle diverse forme espressive che contraddistinguono la tradizione Italiana.

I presepi saranno allestiti per le vie del Centro Storico e nei locali storici allestiti in maniera da presentare al meglio le opere degli artisti presenti.

Il visitatore potrà ammirare le opere esposte immergendosi in una atmosfera particolare e suggestiva in un Centro Storico tra i più caratteristici della Provincia di Roma.

Questo anno verrà allestito un presepe poliscenico, sempre realizzato dal gruppo , che arricchirà la mostra di una preziosa e gradita novità per i visitatori.

La mostra è inserita con la mostra di Valmontone nel percorso “A Spasso per Presepi”.

Inoltre gli amici del Presepe, questo anno,saranno chiamati ad allestire un grande presepe scenografico a Città di Castello in occasione del 25 anniversario della mostra di Presepi organizzata dal locale gruppo presepistico.

Come ogni anno aspettiamo le migliaia di visitatori, presepisti e non, che sceglieranno la nostra Città per passare una giornata indimenticabile.

Consultare anche su www.presepitalia.it per info ed orari

Inaugurazione 8 Dicembre 2019 Sala Consiliare alle ore 10.00 in via Roma 5.