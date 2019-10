Yvette Norwood-Tiger è una cantante jazz internazionale, artista discografica, cantautrice, membro di votazione di The Recording Academy (GRAMMY) e fondatore / direttore del Palm Beach International Jazz Festival. Lei è una nativa di Detroit, Michigan, che proviene da una famiglia di musicisti, tra cui un padre che suonava la chitarra e una madre che suonava la batteria. I suoi CD, A’LA ELLA! e PER NOI … Amore, Pace, Gioia, Jazz, presenta musiche di grandi compositori come Cole Porter, Duke Ellington e Gershwins. Il repertorio generale di Yvette include gli standard di jazz, bebop e il jazz latino. Si esibisce con interpretazioni vocalmente pulite e pure del Great American Songbook, sottolineando l’intonazione e la narrazione. Yvette suona canzoni jazz in sei lingue tra cui inglese, francese, italiano, portoghese, spagnolo e Xhosa.Il suo stile vocale e la sua texture sono spesso paragonati a questo

di Ella Fitzgerald e Billie Holiday.

Si esibisce a livello internazionale in locali storici del jazz e si è esibita con l’orchestra jazz The Cotton Club All Stars nel famoso Cotton Club di Harlem, NY. Ha anche suonato con l’artista di musica latina, Tito Puente, Jr., il defunto sassofonista David Fathead Newman, i membri della famiglia di Celine Dion, e Jay Beckenstein e Tom Schuman di Spyro Gyra. Yvette risiede nel sud della Florida, dove si esibisce in modo estensivo, tra cui esibizioni al Raymond F. Kravis Center di West Palm Beach, l’Arts Garage e il Cultural Council of the Arts della contea di Palm Beach. Yvette si esibisce solo per concerti al Royal Albert Hall di Londra, in Inghilterra, al Muizenberg Jazz Festival a Cape Town in Sud Africa, e in uno dei migliori jazz di Berlino, in Germania (B-Flat Jazz Club).

Si esibisce al Palais des Beaux-Arts (Bozar) a Bruxelles, in Belgio, oltre a varie sedi in New Jersey, New York (Birdland), Florida e Michigan (Cliff Bell’s). Recentemente, Yvette si è esibito solo per i concerti sold-out presso l’Arts Garage di Delray Beach, in Florida, e alla Royal Albert Hall (il suo secondo concerto alla Royal Albert Hall in meno di nove mesi) intitolato “WORLD TOUR OF JAZZ”, che interpreta jazz canzoni scritte da compositori di tutto il mondo. La sua recente esibizione presso lo storico jazz club Cliff Bell’s di Detroit è stata anche un solo evento sold out / room. Il CD di Yvette, A’LA ELLA! è una celebrazione della vita e delle opere di Ella Fitzgerald e viene suonata nelle stazioni radio di tutto il mondo e si è esibita nelle classifiche jazz di JazzWeek per 6 settimane consecutive.

“La carriera del cantante swingin e groovin è sulla buona strada. Che sia sostenuta da un ensemble di jazz completo o da un accompagnatore di pianoforte, crea un autentico mood jazzistico per veri ascoltatori di jazz. “- Phil Dorian, Two River Times (Rumson, New Jersey).