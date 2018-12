Favola della domenica – Angelica e la Befana

Si avvicinavano le Feste Natalizie. Il 23 dicembre Angelica prese il treno insieme a nonna Lina per andare dalla campagna in città e trascorrerle insieme alla famiglia.

Quando il nonno era morto, la bambina aveva chiesto ai genitori di poter rimanere con la nonna un anno intero per farle compagnia.

Aveva cambiato casa e scuola e ritrovato gli amici delle vacanze estive. Il suo compagno preferito era Callisto, un timido folletto che abitava in una capanna ai margini del bosco. Di norma, si nascondeva dagli abitanti del paese poiché erano scostanti e scortesi; solo con nonna Lina aveva fatto amicizia poiché lo invitava spesso a pranzo e a cena.

Angelica gli chiedeva di accompagnarla anche a scuola. Prendeva la bicicletta, lo faceva sedere sul manubrio e lo copriva con una lunga sciarpa.

Prima della partenza per la città, il folletto espresse il desiderio di poter trascorrere insieme i giorni di festa. Le sue amiche ne furono entusiaste e lo sistemarono all’interno di un cestino da pic-nic insieme ai dolci e ad altre cibarie.

Sul treno, trovarono posto in uno scompartimento già occupato da altre persone. Il cestino di vimini fu posato a terra accanto ad Angelica.

A un tratto, a Callisto venne da starnutire. Tra le spezie usate per i dolci natalizi c’erano infatti pepe e cannella.

Cercò di trattenersi ma lo starnuto arrivò improvviso e potente: ‘Etciù, etciù!’. I passeggeri sobbalzarono e guardarono incuriositi da quella parte.

Angelica, senza farsi vedere, aprì il cesto: ‘Presto! Nasconditi nella tasca del mio cappotto’. Callisto obbedì e fu nella tasca con un balzo.

Dopo poco, giunsero a destinazione. I genitori, avvertiti per tempo,li accolsero alla stazione. Erano curiosi di conoscere l’amico speciale della loro figlia. Infatti, arrivati a casa, il folletto fece capolino dalla tasca del cappotto. ‘Ehilà, famiglia, bentrovati!’ esclamò giulivo.

Il fratellino di Angelica, Giorgio, di due anni, si affrettò ad afferrarlo: ‘Che bel giocattolo! Lo voglio, lo voglio’. Callisto si divincolò e sparì alla vista dietro un mobile. Il bambino, gorgogliando e caracollando sulle gambette, lo raggiunse.

‘Fermati!’ urlò Angelica ‘non è un giocattolo’.

Il folletto saltò sul tavolo di cucina dove era già pronto il pranzo e Giorgio, nella foga di acchiapparlo, cadde all’indietro sul pavimento sbattendo la testa. Fu portato d’urgenza al Pronto Soccorso.

Insieme alla preoccupazione dei suoi parenti, in ospedale si udirono i gemiti sconfortati del folletto: ‘E’ colpa mia, è colpa mia. Sono fuggito e non gli ho permesso di giocare con me’.

I medici si riunirono in consulto: ‘Siamo molto preoccupati. Non possiamo sapere quando il piccolo si risveglierà’ dissero. I genitori, la nonna e Angelica erano affranti. Temevano di dover trascorre le feste del Natale e della Befana con molta tristezza.

Alla fine Callisto confidò a nonna Lina e ad Angelica: ‘Tra il mio popolo c’è un medico bravissimo che può aiutare Giorgio anche da lontano’.

Si precipitarono in campagna insieme al folletto e lo accompagnarono dal guaritore del suo popolo. Ascoltata la storia del fratellino di Angelica, egli compì una danza frenetica, pronunciò le parole misteriose che avevano potere magico e consegnò a Callisto una fascia su cui aveva tracciato dei segni arcani.

‘Ponetela sulla fronte del bambino e pronunciate una preghiera che venga dal cuore e dallo spirito. Otterrete subito la guarigione’.

Arrivati in città, mostrarono ai genitori la fascia magica e, insieme, la posero sulla fronte del bambino dicendo:‘Che questa fascia guarisca il tuo corpo e il tuo spirito e metta fine a ognidisagio e ambascia del tuo corpicino’.

Callisto guardava ansiosamente il viso di Giorgio scrutando in lui un qualche segno di risveglio ma inutilmente. Il suo corpo sembrava irrimediabilmente addormentato.

Angelica era seduta accanto a nonna Lina: ‘Quest’anno rinuncio a qualsiasi regalodella Befana pur di vedere il mio fratellino guarito’.

‘Hai ragione. E io, credo di essere stata egoista a costringerti a stare con me dopo la morte del nonno. Ho deciso di venire a vivere con voi in città. Giorgio ne sarebbe contento’.

‘Prometto di giocare con te per tutto il tempo che vorrai’ diceva intanto Callisto accarezzando sui capelli il bambino. Il quale, improvvisamente, aprì gli occhi chiedendo: ‘Dov’è Callisto? Voglio giocare con lui’.

Sembrava che la fascia incantata avesse fatto il suo effetto ma non solo quella, bensì tutte le promesse di buoni propositi dei suoi parenti e amici.

Infatti le Feste del Natale e del Nuovo Anno trascorsero con molta serenità e affetto reciproco.

Callisto divenne un amico per la pelle di Giorgio che giocava e scherzava come mai prima; Angelica promise di gioire anche se la Befana non le avesse portato regali e la nonna che avrebbe vissuto per il futuro con la famiglia, strappando però la promessa di trascorrere tutti insieme le vacanze estive nella casa di campagna.

Non ci fu festa più allegra e sentita. Giorgio e sua sorella ricordarono le Feste di quell’anno come le più belle e significative della loro vita anche perché la Befana portò un bellissimo pianoforte ad Angelica.

Maria Rosaria Fortini